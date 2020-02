PORDENONE Il primo caso a Gorizia di coronavirus non ferma la regione, che ha deciso di rimettersi in moto da domani. Ieri, infatti, un 50enne isontino è risultato positivo al tampone per il Covid-19, ma non è in gravi condizioni ed è in quarantena domiciliare. Stando a quanto si è appreso avrebbe contratto il virus andando a fare visita a un parente ricoverato in un ospedale veneto. L’uomo, che vive da solo, dopo la visita in ospedale sarebbe entrato in contatto con la madre e altre poche persone, che al momento risulterebbero però asintomatiche.

L’ANNUNCIO

Ieri, però, al termine dell’incontro in videoconferenza tra i presidenti delle Regioni e il governo è stata cancellata l’ordinanza “chiudi tutto” in Friuli Venezia Giulia. Così, come da indicazioni del ministero della Salute, la regione è uscita dai territori nei quali non si potrà andare a scuola per un’altra settimana. La decisione poggia sulle certezze “bollate” dall’Istituto superiore di sanità: è passata la distinzione tra regioni nelle quali è presente un focolaio del virus, composto da diversi contagi localizzati entro un raggio territoriale definito, e quelle per ora meno toccate dall’emergenza, come il Friuli.

IL QUADRO

Cosa si potrà fare da domani? Praticamente tutto, a meno che non arrivi oggi una nuova disposizione. Cosa rimarrà vietato? Al momento solamente le gite scolastiche, al palo sino al 15 marzo, ma con possibilità di proroga. Cancellate sino a data da destinarsi, ad esempio, quelle dirette verso il lander austriaco della Carinzia. La decisione in questo caso è figlia di un accordo siglato tra le due regioni nell’ambito dell’Euroregione.

È ovvio che la notizia ufficializzata ieri abbia interessato in prima battuta il mondo dell’istruzione, rimasto fermo da domenica scorsa. I presidi della regione hanno manifestato soddisfazione unanime per la decisione resa pubblica dal governo, anche se i tempi stretti hanno causato un surplus di lavoro per avvisare famiglie e alunni. Tanti istituti avevano già emanato circolari che preannunciavano il ritorno sui banchi, ma senza lo scioglimento delle riserve da Roma si trattava di documenti provvisori.

LE UNIVERSITÁ

Lezioni al via anche nelle università del Friuli Venezia Giulia: da Trieste a Pordenone, passando da Udine, ripartono i dipartimenti, i laboratori e gli esami. Unica particolarità, a Udine si riprende da martedì, come da comunicazione del rettorato. «Si raccomanda a tutti i dipendenti, studenti e specializzandi che dovessero presentare sintomi, anche lievi, potenzialmente indicativi di infezione (febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari), di assumere tutte le precauzioni comportamentali finalizzate alla riduzione dei rischi per sé e per gli altri», si legge nelle comunicazioni in bacheca. Precauzioni, queste, che popoleranno sotto forma di volantini e manifesti le scuole e le università della regione.

SPORT E CULTURA

Tutti in campo. La regione riabbraccia il calcio e il resto degli sport. Sono stati tolti i divieti che riguardavano le occasioni di aggregazione: via libera alle partite negli stadi (con il pubblico), alle gare nei palazzetti, al calendario normale insomma. Riprenderà anche la programmazione degli spettacoli nei teatri della regione, dai più grandi ai più piccoli. Pronti a riaprire anche i cinema. Finiranno i tempi delle messe in streaming e le parrocchie torneranno ad accogliere i fedeli nelle chiese.





