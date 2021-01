PORDENONE - Ventuno, in totale, le vittime del Covid in regione nelle ultime 24 ore. In provincia il bilancio parla di sette decessi, tra la serata di domenica e la giornata di ieri. La vittima più giovane aveva 49 anni ed era residente a Cordenons. Manuela Magris era ospite dell’Anfass ed era malata da tempo. Ieri addio anche a una donna di 87 anni di Pordenone e a un uomo di 77 anni di San Vito, Corrado Tavan. A Meduno addio a Pierina Paveglio (92 anni), mentre a Spilimbergo è morta l’82enne Elvira Buset. Tornando in città, addio al 76enne Davide Pongan, mentre a Porcia non ce l’ha fatta l’81enne Giuseppe Spagnolo.

