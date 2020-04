PORDENONE - Si allenta ancora la pressione nelle terapie intensive, continua a salire la curva dei guariti e, purtroppo, anche quella dei decessi. Nelle ultime 24 ore di Covid-19 sono morti due anziani della provincia di Pordenone, portando a 262 il totale delle vittime in Friuli Venezia Giulia. In 60 risiedevano nel Pordenonese, come Michele Leo, 72 anni, maresciallo dell’Esercito di Casarsa e Giannina Del Puppo, classe 1941, di Polcenigo. Entrambi si sono contagiati durante una degenza ospedaliera. La pensionata di Polcenigo, affetta da gravi patologie, era ricoverata in Medicina all’ospedale Pordenone dal 20 marzo. Quando la febbre ha cominciato a salire ed è risultata positiva al tampone, è stata trasferita nel reparto Covid, dove ieri è deceduta.



Era la madre del consigliere comunale di Polcenigo,Mariarosa Bosser. Michele Leo, originario del Salernitano, ex artigliere con alle spalle missioni in Albania, aveva una carriera militare che lo aveva visto operativo a Casarsa, Treviso e Portogruaro. Era ricoverato in Terapia intensiva a Udine da 28 giorni. La moglie Umbria racconta tra le lacrime che giovedì era il loro anniversario di matrimonio: 47 anni insieme, due figli e quattro nipoti. "Nella notte è mancato – spiega – E' stata una dura prova non potergli stare accanto. E questo mi fa stare ancora più male". Il 16 marzo era stato ricoverato in ospedale a San Vito per un'infezione. "Il tampone era negativo – ricorda la moglie –ma quando è stato dimesso, gli è salita la febbre, dopo tre giorni è stato nuovamente ricoverato e da quel momento non ho più potuto vederlo".