Lega denuncia: «La Francia sequestra le mascherine destinate all'Italia»

PORDENONE - «Nonostante i buoni proclami dell'Europa, vi sono ancora Stati che bloccano delle mascherine destinate all'Italia. E' il caso della Francia, dove centinaia di migliaia di mascherine sono trattenute dalle autorità francesi per il divieto di export di prodotti messo in atto dal governo del finto europeista Macron»: la denuncia è dell'europarlamentare Marco Dreosto (Lega).

«Le mascherine arrivavano dall'azienda di prodotti medicali svedese M”lnlycke e proprio il suo amministratore delegato ha denunciato il fatto alla radio svedese Sveringes Radio - precisa - Alla faccia della solidarietà e della fratellanza europea. Per queste ragioni ho voluto immediatamente interpellare la Commissione europea e il Commissario al Mercato interno Thierry Breton affinché si metta subito all'opera per sbloccare le mascherine e permettere che esse vengano distribuite nei Paesi a cui erano destinate, prevalentemente in Italia e Spagna, eventualmente anche sanzionando la Francia. Comportamenti simili, una volta finita l'emergenza, non potranno essere dimenticati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA