Coronavirus, la Terapia intensiva di Pordenone è semi-vuota: sono rimasti solo quattro pazienti

PORDENONE - Il 31 marzo, quando lockout, distanziamento sociale e quarantena erano già in vigore da quasi un mese, l’emergenza era tutt’altro che passata. All’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone non potevano più accedere malati gravi di Covid-19, e non per una scelta organizzativa, bensì per un motivo banale, ma drammatico: in Terapia intensiva non c’era più posto nemmeno per un paziente. I 15 posti dedicati al Coronavirus creati dal nulla a inizio marzo, erano stati “bruciati” in poche settimane. Il contagio era ancora alto, la quota di malati gravi altrettanto: così qualsiasi nuovo paziente con necessità di ventilazione assistita veniva smistato tra Udine, Gorizia e Trieste. In poche parole, era la fotografia che spiegava il perché di tante restrizioni alla libertà personale e al motore economico (anche) della provincia: l’ospedale era allo stremo e un’ulteriore impennata del contagio avrebbe portato il sistema al tilt. Ma oggi, che ci si avvicina a passi piuttosto spediti alla fase due, la situazione è molto diversa. A partire proprio dalla pressione sulla Terapia intensiva, scesa a livelli minimi.



Ed ecco il dato: grazie al miglioramento delle condizioni di un paziente, sabato il reparto di Rianimazione dedicato al Covid-19 dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone si è svuotato ancora: oggi conta solamente quattro ricoverati a fronte di una capienza che grazie al piano regionale era salita a 15 posti. Solo il 7 aprile, i pazienti in gravi condizioni erano 13,mentre cinque giorni dopo erano scesi a quota otto.



Era la prima “ondata” di miglioramenti, ma la seconda ha permesso di dimezzare anche quel numero. E ora si pensa a come riorganizzare il reparto finito maggiormente sotto pressione nei giorni caldi dell’emergenza. La direttiva regionale è chiara: tutti i posti di Terapia intensiva dedicati al Covid-19 dovranno essere mantenuti. L’attenzione non può calare, perché nel caso in cui il contagio dovesse tornare a salire, nessuno dovrebbe farsi trovare impreparato, tantomeno il sistema sanitario o i reparti di emergenza. Ma una razionalizzazione delle risorse, quella sì, avverrà a breve. I posti attualmente non utilizzati al Santa Maria degli Angeli saranno “spenti”. Rimarranno cioè privi di personale, con medici e infermieri dirottati su altri reparti. Tutto sarà pronto a riaccendersi in poche ore, nella speranza che la misura non serva più. Attualmente in regione sono disponibili 135 posti di Terapia intensiva dedicati al Coronavirus, di cui solo 70 effettivamente attivi. © RIPRODUZIONE RISERVATA