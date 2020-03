Coronavirus in provincia di Pordenone, salgono a 75 i casi positivi: 37 in ospedale

PORDENONE - Salgono a 75 le persone positive al Coronavirus in provincia di Pordenone. Lo ha comunicato pochi minuti fa la Prefettura del capoluogo del Friuli Occidentale. Nuovi casi sono stati segnalati ad Azzano Decimo (un paziente grave), Zoppola, Roveredo, Sesto al Reghena e Pravisdomini, solo per citare alcuni comuni interessati. I pazienti ricoverati in ospedale sono 37, di cui sei a Udine. Il tutto in attesa dei dati regionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA