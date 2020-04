PORDENONE - Una nuova fase, non meno complicata della prima per quanto riguarda gli sforzi del tutto sconosciuti sino ad oggi che serviranno per affrontarla. Un nuovo modo per stanare il Coronavirus dove ancora trova “da mangiare”, cioè corpi da colonizzare, saltando di bocca in bocca come unica strategia di sopravvivenza. La battaglia del sistema sanitario provinciale si sposta nelle case dei pordenonesi, nuove sedi staccate della lotta al contagio. Sì, perché dati alla mano è diventata chiara una tendenza: se si escludono i due macro-casi legati alla residenza di Castions di Zoppola e alla Seconda medica dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, i nuovi contagi giornalieri che vengono segnalati alla Regione dal sistema sanitario locale si riferiscono quasi unicamente ad un ambiente: quello domestico.

MICRO ZONE ROSSE

Non è un’esagerazione, perché è così che devono essere trattati i piccoli “focolai” (termine volutamente tra virgolette) che si annidano nelle abitazioni. Le parole d’ordine sono: tracciabilità dei contatti, isolamento stretto e monitoraggio non per 14 ma per 28 giorni. Si proceda con ordine, partendo dai dati aggregati degli ultimi giorni. In provincia di Pordenone, tolte la casa di riposo di Castions e la Seconda medica, si viaggia a una media di nuovi malati prossima al tanto nominato (e auspicato) contagio zero. Il riscontro arriva dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria: sono quattro, al massimo cinque, le persone che in 24 ore vengono trovate positive al Covid-19 sul territorio. Nessuna di queste, secondo le ricostruzioni, è stata contagiata al supermercato, oppure facendo jogging entro i 500 metri attualmente concessi come distanza massima dalla propria abitazione. Tutti sono stati infettati in casa da un convivente che in precedenza aveva affrontato la malattia. Ed è anche per questo che sono nate le Usca, le unità esterne che hanno il compito sia di curare i malati a domicilio, sia di spezzare l’ultimo anello della catena del contagio. Il loro lavoro scatterà in settimana, dal momento che è stato siglato l’accordo con i medici di base, primi protagonisti della fase due della lotta al virus.

LA MISSIONE

La battaglia è già partita, perché da almeno sette giorni è cambiato l'approccio del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Approfittando della quarantena forzata a cui sono costretti anche i pordenonesi, è iniziata una ricerca dei casi più difficili da rintracciare, cioè quelli asintomatici o come si dice in medicina paucisintomatici, cioè con poche manifestazioni tangibili della malattia. Ne è derivata una mappa che individua nelle case che ospitano pazienti precedentemente positivi le nuove piccole roccaforti del virus. Come si combatte in questa fase due? Una strategia è già stata messa in campo dall'Azienda sanitaria e consiste ad esempio nell'estensione del periodo di isolamento: da 14 a 28 giorni. Sono stati fondamentali i dati empirici emersi dalle degenze dei primi pazienti contagiati, i quali a volte ci hanno messo anche un mese per guarire completamente. Prima del 4 maggio, quando auspicabilmente ripartiranno molte attività (economiche e sociali) si sta quindi provando a rompere anche gli ultimi legami creati dal nemico invisibile tra le quattro mura di casa. Dal momento che la fase acuta dell'emergenza è alle spalle, ora è più facile concentrare tamponi e risorse nella ricerca dei casi "silenti". Ed è fondamentale quanto filtra dal Dipartimento di prevenzione a valle del primo "giro" delle abitazioni: «I casi sono praticamente ovunque in calo». E soprattutto nella maggior parte delle case si trovano pazienti che non richiedono il trasferimento in ospedale.