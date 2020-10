Il Coronavirus entra alla casa di riposo di San Quirino e in pediatria a San Vito: positivi un operatore e un'infermiera

SAN QUIRINO E SAN VITO - Il virus entra alla casa per anziani “Arcicasa” di San Quirino. Durante il normale giro di tamponi, infatti, è emersa la positività di un operatore sanitario della struttura. Si tratta di un caso asintomatico già posto in isolamento. È già iniziato il tracciamento all’interno della casa anziani: sono stati testati altri operatori e oggi si procederà al tampone nei confronti dei 39 ospiti anziani. Intanto la struttura è stata “blindata”. A preoccupare è anche la notizia della positività di un’infermiera nel reparto di Pediatria dell’ospedale di San Vito al Tagliamento. Dopo i primi quattro casi, riferiti in provincia ad operatori sanitari impegnati negli ospedali, ora si registra il quinto contagio in pochi giorni.

