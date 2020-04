Coronavirus, dai parrucchieri sacilesi il taglio gratis per i medici eroi anti-Covid

SACILE - Il Club dei parrucchieri, che racchiude il mondo del beauty nonché parrucchieri ed estetiste di tutta Italia, ringrazia i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari, che da febbraio sono impegnati nella cura di quanti sono stati contagiati dal coronavirus, con l’iniziativa “Noi ci saremo per voi, come voi ci siete stati per noi”, che partirà alla fine di questa emergenza sanitaria. E, a farsi promotori di questa bella iniziativa, aperta a tutti i colleghi, sono Massimo Giust di “Massimo parrucchieri ed estetista” di Sacile, e Roberta Carlino, di “Miro parrucchieri” Cordenons, «con la speranza - sottolineano - che un po’ tutte le attività della nostra zona possano donare gratuitamente un servizio a queste persone, perché vogliamo che l’Italia sappia che la nostra categoria c’è ed è presente ed unita». Una iniziativa singolare e originale, con la quale parrucchieri ed estetiste di tutta Italia, da Nord a Sud, vogliono esprimere in forma semplice,ma sentita, la solidarietà e la riconoscenza a quanti, in questi giorni, sono 24 ore su 24 in prima linea per salvare vite umane.



DONIAMO LA BELLEZZA

Entrando nel merito Massimo e Roberta informano che l’iniziativa prevede la possibilità, da parte di chiunque appartenga alla categoria, di regalare un servizio (taglio, piega, colore o trattamenti estetici, tipo manicure, pedicure, eccetera a medici, infermieri e operatori sanitari, sia uomini che donne. «Ognuno di noi - precisano - può dedicare questa iniziativa a un ospedale specifico, oppure dare vita ad una idea condivisa, senza rivalità o tensioni». È già stato realizzato anche un video, che illustra l’idea. «Chi lo desidera - aggiungono - può aderire, condividere e sentirsi parte di questa iniziativa».



LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Massino e Roberta comunicano che, a medici, infermieri e operatori sanitari è stata inviata una lettera, «con la quale abbiamo già espresso il nostro grazie di cuore per quello che stanno facendo, per tutti noi e per i nostri cari. Nella lettera li abbiamo definiti i “soldati di questa guerra, nella quale state in prima linea, con coraggio e passione, per fermare questo nemico invisibile, che potrebbe in ogni momento cambiare per sempre la vita di tutti noi». Nella lettera sottolineano anche che «mentre voi combattete, il mondo va avanti in qualche modo, più lentamente forse, ma va avanti e domani, anche grazie a voi, tutto questo finirà e tutto riprenderà a correre come e più di prima». Massimo e Roberta, a nome di tutti i loro colleghi, hanno anche aggiunto «non vogliamo dimenticare quello che avete fatto per noi, rischiando la vostra vita e quella delle vostre famiglie». E li informano della loro iniziativa: «quando riapriremo i nostri saloni e i nostri centri estetici, noi ci saremo per voi, come voi ci siete stati per noi». Li invitano ad essere loro ospiti, per un taglio ai loro capelli trascurati dal duro lavoro, una manicure per le loro mani cotte dai guanti protettivi, per un trattamento al viso sciupato dalle ore di mancato sonno o per coprire quei capelli bianchi in più che segneranno per sempre le loro vite». Massimo e Roberta concludono evidenziando che «questo è un piccolo regalo, ma l’unico che possiamo davvero fare con il cuore, noi che proviamo a proteggere le nostre famiglie cercando di ricostruire il nostro domani e che vi ringrazieremo per sempre, comunque vada, per quello che fate per noi» © RIPRODUZIONE RISERVATA