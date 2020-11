SACILE - Momento di difficoltà ed emergenza sanitaria per la Parrocchia di san Nicola Vescovo dopo la comunicazione ufficiale che sia Don Gianluigi Papa che don Andrea Sartorio sono risultati positivi al Covid. Una notizia che è trapelata nel pomeriggio di ieri direttamente dalla parrocchia per informare la comunità sacilese sullo stato di salute dei due religiosi e sui cambiamenti che si impongono necessari alle funzioni religiose per i prossimi giorni, finché lo stato di salute non migliorerà.

LA SCELTA

E proprio qualche giorno fa lo stesso Don Papa aveva mandato un messaggio alla comunità e ai fedeli quando si trovava in l’isolamento volontario in attesa del tampone. Sospettava di essere entrato in contatto con una persona positiva. Parole finite sul bollettino parrocchiale “Amare”. «È l’ora della responsabilità che ci deve guidare in un momento in cui capire le difficoltà che si presentano è ancora più importante». «Don Gianluigi Papa e don Andrea Sartorio sono risultati positivi al covid - fanno sapere dagli uffici parrocchiali -. Entrambi presentano i sintomi della malattia, con uno stato di leggera febbre e mal di gola. Il quadro clinico è comunque nella norma tanto che i due parroci restano in quarantena in canonica, senza necessità di ricoveri o cure particolari. L’esito ufficiale per don Papa è giunto lunedì, mentre don Andrea, positivo al test rapido, è ancora in attesa del responso del tampone ordinario a cui si è sottoposto qualche ora fa. Di conseguenza - aggiunge la nota - le funzioni settimanali subiranno dei cambiamenti, con le messe serali cancellate e il ricorso ad altri sacerdoti della Diocesi per quelle del fine settimana e per la celebrazione dei funerali. I due presuli si sono detti fiduciosi e pronti ad affrontare con serenità questa prova, chiedendo ai fedeli di pregare per loro e per la comunità».





