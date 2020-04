PORDENONE - Il contagio torna a totccare l'ospedale di Pordenone. Cinque pazienti e sei operatori del reparto di Seconda medica, che teoricamente non doveva accogliere pazienti positivi, sono stati trovati infetti.



L'intero reparto è stato "sigillato" e non può accogliere altri ingressi, né si può procedere a dimissioni. E' anche scattata l'operazione di test a tappeto per gli altri operatori sanitari. © RIPRODUZIONE RISERVATA