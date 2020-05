Coronavirus: «I nostri pazienti trattati con il farmaco anti Ebola»

Ai pazienti ammalati di Coronavirus verrà somministrato un farmarco antivirale. Almeno per coloro che saranno presi in cura nelle strutture dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina. Si chiama "Remdesivir" il farmaco che, secondo precisi studi, ha dimostrato risultati incoraggianti tra i pazienti. Ad oggi non è stato ancora identificato il trattamento antivirale efficace contro il virus in causa nella polmonite COVID-19.

«Numerosi farmaci antivirali (idrossiclorochina, lopinavir-ritonavir, favipiravir, interferon-beta) sono in fase di sperimentazione clinica nel nostro Paese così come in molti Paesi coinvolti dalla pandemia da Coronavirus - spiegano dall'Asugi, la azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina - La nostra Struttura Complessa di Malattie Infettive ha aderito al programma internazionale "WHO-SOLIDARITY", promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per la valutazione clinica del farmaco "Remdesivir" nel trattamento della malattia Covid-19».

«Questo farmaco, risultato attivo in laboratorio contro il virus causa di Cvovid-19, è già stato favorevolmente sperimentato nella terapia della febbre emorragica di Ebola - spiega il professor Luzzati dell'Asugi - Due recenti studi clinici preliminari, condotti rispettivamente in Cina ed in Usa, hanno dimostrato risultati clinici incoraggianti impiegando "Remdesivir" per via endovenosa nella terapia della polmonite da Cvid-19. Il programma WHO-SOLIDARITY prevede il confronto dell’efficacia antivirale e della tollerabilità tra "Remdesivir" e le terapie attualmente utilizzate per la cura di questa patologia». Da oggi il farmaco "Remdesivir" è già disponibile nell'azienda univesitaria e verrà somministrato ai pazienti accolti presso la Struttura Complessa di Malattie Infettive.

