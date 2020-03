Coronavirus. Folla nel negozio per bere alcolici: attività chiusa per 45 giorni

PORDENONE - Chiuso locale a Pordenone, non rispettava normative per il contenimento del coronavirus . Il personale dell'Ufficio Polizia Amministrativa di Sicurezza e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Squadra Volante della Questura di Pordenone, ha eseguito il provvedimento di sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S disposto dal Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio che prevede la sospensione dell'attività per 45 giorni nei confronti di un locale.



Il provvedimento, è stato adottato in via d'urgenza per comprovate esigenze di sicurezza pubblica e di incolumità delle persone. Infatti, già da alcuni giorni, nonostante i provvedimenti vigenti in materia di contenimento e contrasto all'epidemia da coronavirus, erano arrivate alcune segnalazioni che riferivano la presenza di numerose persone all'interno del locale, intente a consumare bevande alcoliche, senza procedere ad alcun acquisto di merce. © RIPRODUZIONE RISERVATA