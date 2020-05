La ripartenza: i negozianti sono pronti, i ristoratori temono il fallimento

PORDENONE - C’è chi se non ci fosse una scadenza - quella di lunedì - potrebbe tranquillamente aver aperto già stamattima, ed è il caso della maggior parte dei negozianti. Dall’altro capo del filo sottile che tiene in piedi il progetto di ripartenza, ci sono i ristoratori, che leggendo le linee guida dell’Inail sul lavoro in sicurezza nella fase due sono quasi caduti dalla sedia. Due volti del mondo economico che provano ugualmente la scalata verso la rinascita, anche se per ora le prospettive sembrano ben diverse. OTTIMISMO I negozianti esultano: per loro la notizia della riapertura possibile da lunedì è piovuta come una benedizione attesa ormai da una settimana. Sarebbero stati i primi a riaprire se fosse passata la linea dura del “liberi tutti” l’11 maggio e sono i più pronti adesso. «I negozianti - ha detto il presidente di Ascom Pordenone - sono sicuramente pronti. Tanti negli ultimi giorni hanno già allestito a dovere i propri spazi e di fatto le regole esistevano già. Il problema è che si è arrivati in ritardo: una settimana, per un negoziante che ha la merce ferma in magazzino, rischia di essere determinante. Ora ci si dovrà giocare tutto sulla fiducia del cliente, privilegiando le visite su appuntamento. La valutazione del governo, che ha scelto di attendere altri sette giorni, è stata estremamente dannosa, ma ora i commercianti sono pronti». Dovranno garantire la sanificazione dei locali, la gestione delle file all’ingresso, il corretto uso delle mascherine e soprattutto saranno chiamati a contingentare gli ingressi: sotto i 40 metri quadri di spazio, sarà solo uno il cliente a poter entrare nel negozio.

PESSIMISMO

L’altra faccia è quella più corrucciata dei ristoratori. Le nuove regole, che prevedono la distanza di due metri tra i tavoli e l’uso delle mascherine per spostarsi all’interno dei locali, spaventano i titolari pordenonesi. Ed è probabile che lunedì riesca ad aprire soltanto la metà dei ristoranti della provincia. La stima al momento è questa. Gli altri attenderanno almeno ancora qualche giorno, per mettere a punto gli spazi interni dei locali per rispondere al nuovo protocollo. Il punto cruciale è rappresentato dalla riduzione dei coperti. «Alla Ferrata - spiega il titolare del noto ristorante di Pordenone - passeremo da 75 a 25 posti». Stesso discorso all’interno della Catina, in piazzetta Cavour: «Da 150 posti - è la preoccupazione del titolare, Carlo Nappo - si potrebbe passare a 35, con conseguenze ovvie per quanto riguarda il volume d’affari e i dipendenti». In queste ore le associazioni di categoria cercheranno di lavorare per limare almeno l’interpretazione più “estrema” delle norme sulla sicurezza, ma il futuro di tanti ristoranti sembra pieno di ostacoli.

CONFCOMMERCIO

«Abbiamo sempre sostenuto l'urgenza di aperture anticipate. Ma non possiamo non rimarcare il fatto che per troppe imprese due mesi di lockdown sono stati devastanti. Senza dimenticare il preoccupante quadro che si prospetta sulle regole da seguire: per più di qualcuno difficoltà insormontabili», ha detto il presidente di Confcommercio, Giovanni Da Pozzo. «Servono al più presto iniezioni di liquidità a fondo perduto, una strada percorsa dall'assessore Bini, ma non ancora dal governo nazionale. Lo stesso discorso vale per la pressione fiscale. Ridurre le presenze nei locali pubblici di oltre il 50 per cento significa costringere la maggior parte degli imprenditori a trovare più convenienza nel continuare a tenere chiuso».