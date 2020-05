Coronavirus, 105 persone multate in Friuli il primo maggio. Cinque denunce

TRIESTE Sono 2.348 le persone controllate il primo maggio in Friuli Venezia Giulia per il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Di queste, 105 sono state sanzionate dalle Forze dell'ordine per inosservanza. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Prefettura di Trieste. Durante gli accertamenti, 5 persone sono state denunciate per altri reati. Le forze dell'ordine nella stessa giornata hanno controllato anche 683 esercizi commerciali. Due i titolari sanzionati. © RIPRODUZIONE RISERVATA