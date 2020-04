Coronavirus, ottavo decesso alla casa di riposo di Castions di Zoppola

PORDENONE - Un altro decesso, l’ottavo dall’inizio dell’emergenza, colpisce la casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola. Ieri pomeriggio, nel reparto Covid dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, è morto un pensionato classe 1933. Aveva 87 anni.

A Pordenone il bilancio delle vittime è salito a quota 29, mentre in regione sono stati registrati quattro decessi in 24 ore, per un totale di 206 vittime del Covid-19.

I casi accertati positivi al Coronavirus in Fvg sono 2.520, con un incremento di 38 unità rispetto a Pasquetta. Si registra un nuovo calo su questo fronte. I totalmente guariti sono 627, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 788. Ma è necessaria una precisazione: l’aumento dei guariti resta netto e costante, ma i dati comunicati ieri comprendono il “cumulo” di Pasqua e Pasquetta.

Sono 28 i pazienti che attualmente si trovano in Terapia intensiva (due in meno di lunedì), mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 166 e le persone in isolamento domiciliare sono 705.



