Coronavirus in Fvg, sensibile calo del contagio: tasso al 6,6 per cento e 549 nuovi casi

TRIESTE - Cala sensibilmente il contagio in Friuli Venezi Giulia. La rilevazione della Protezione civile regionale parla di 549 nuovi casi a fronte però di 8.324 tamponi, compresi i test antigenici rapidi. Il tasso di positività, quindi, scende dall'8,8 di lunedì al 6,6 per cento. Si tratta del dato più basso da più di un mese e mezzo a questa parte. Nuovamente in discesa, dopo il classico stallo del fine settimana, anche i ricoveri: in Area medica passano da 607 a 598. Terapie intensive a quota 57 in regione. Sono stati segnalati 20 morti, a cui si devono aggiungere 13 decessi avvenuti però tra il 25 novembre e il 20 dicembre. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 45.984, di cui: 9.671 a Trieste, 20.505 a Udine, 9.873 a Pordenone e 5.366 a Gorizia, alle quali si aggiungono 569 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 13.883. I decessi complessivamente ammontano a 1.477, con la seguente suddivisione territoriale: 426 a Trieste, 657 a Udine, 301 a Pordenone e 93 a Gorizia. I totalmente guariti sono 30.624, i clinicamente guariti 667, mentre le persone in isolamento scendono a 12.561.

