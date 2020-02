Mascherine a prezzi rialzati: raffica di controlli nelle farmacie del Friuli

PORDENONE - La Guardia di Finanza di Pordenone conferma l'intervento in una farmacia della provincia per verificare l'assenza di speculazioni sui prezzi praticati. «Si tratta - precisa il comandante Commentucci - di ordinari controlli posti in essere presso alcuni specifici esercizi commerciali nella provincia di Pordenone, pianificati anche per il tramite della locale Prefettura e d'intesa con la Procura».

Nello specifico, l'intervento attiene attività di Polizia Giudiziaria: «Gli accertamenti - puntualizza il colonnello - sono ancora nella fase iniziale e sono finalizzati a ricostruire l'intera 'filiera' commerciale della fornitura di mascherine alla farmacia pordenonese per verificare la regolarita degli incrementi dei prezzi praticati al pubblico. Sotto tale profilo le criticita non sono tanto le farmacie che agiscono da punti vendita finali, ma alcuni soggetti operanti nella catena di distribuzione».

