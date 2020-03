Coronavirus: maglifici "convertiti" producono quindicimila mascherine al giorno

PORDENONE - Quindicimila mascherine al giorno saranno prodotte nel Pordenonese per i lavoratori del Friuli Venezia Giulia, a garanzia della continuità produttiva e del rispetto stringente degli accordi sottoscritti tra le parti sociali a tutela della loro salute. Lo ha comunicato stamattina nel corso una videoconferenza stampa il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, riferendo di «una risposta concreta del territorio» all'emergenza Covid-19. La produzione è già iniziata e avverrà in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.



Un lotto delle nuove mascherine sarà acquistato da un'azienda per essere donato alle case di riposo pordenonesi per innalzare il livello di protezione degli ospiti. A produrle, il maglificio Ma.re Srl di Villotta di Chions (Pordenone) e la Extrano Srl. di Azzano Decimo ( Pordenone) per la parte di trattamento. «La joint venture - ha spiegato Agrusti - è il risultato di uno studio attivato da Confindustria Alto Adriatico su richiesta delle autorità regionali affinché il tessuto produttivo mettesse a disposizione, in una condizione di riconversione, seppur parziale, le capacità delle aziende locali». La produzione, terminata l'ottimizzazione del processo, si attesterà attorno alle 15mila unità al giorno, con possibilità di raddoppiare e/o triplicare la quantità. «Sono già stati individuati, nell'ambito del sistema Confindustria - ha riferito ancora Agrusti - stabilimenti con i quali sarà possibile incrementare di molto i numeri, a fronte di una domanda di gran lunga superiore all'offerta attuale e in costante crescita».



Le mascherine saranno destinate in via esclusiva ai lavoratori della regione (e non saranno in vendita al dettaglio). «Per ora - specifica Agrusti - il prodotto non potrà essere utilizzato da operatori sanitari o da altri cui è prescritto l'uso di specifici Dpi di sicurezza a protezione di uno o più rischi, ma ci siamo attivati per avviare le procedure per le certificazioni aggiuntive che sono in corso di rilascio, dopo una campagna di test, al Tecno Polo di Mirandola e al Politecnico di Milano. Non abbiamo infatti, né in Fvg, né in Veneto, strutture che si occupino di questo. L'auspicio è di poter essere certificati entro la fine della prossima settimana». La mascherina - il cui tessuto (90% cotone) è stato realizzato con particolari tecniche produttive che lo rendono atossico e anallergico - è sottoposta a un trattamento idrorepellente permanente che la rende impermeabile ed utilizzabile più volte (fino a 10). Il lavaggio vaeseguito in lavatrice a 60°, terminato il quale il prodotto va stirato con ferro da stiro a massimo 100 °C.