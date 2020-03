L'appello di Alessio, malato di fibrosi: «Rispettate le regole, noi siamo in pericolo di vita»

SACILE - Nonostante i numerosi appelli a rimanere a casa, c’è chi non ha ancora compreso la gravità della situazione sanitaria, pertanto viola le indicazioni ministeriali mettendo in serio pericolo l’incolumità di tutti. Vietato sgarrare, se non per “comprovate esigenze lavorative”, situazioni di necessità o motivi di salute. In una settimana, a livello nazionale, si contano addirittura 50 mila denunce per violazione del divieto di spostamento. Decisamente troppe. Giovedì scorso, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha firmato una nuova ordinanza con la quale si vieta l’uscita per passeggiate o attività sportive.



ALESSIO E LA MALATTIA Cosa si può fare per sensibilizzare ulteriormente l’intera popolazione a rispettare le regole? Se lo chiede anche il sacilese Alessio Tomasella, 35 anni, attualmente ricoverato a Trieste al “Burlo Garofalo” per il suo rituale “check-up”. Ossia il monitoraggio della sua fibrosi cistica, un male controllato fin dalla gioventù e che può aggravarsi da un momento all’altro. «Io – sottolinea - e tutti quelli che soffrono di questa malattia siamo i primi ad essere in pericolo, soprattutto quando abbiamo a che fare con persone che non rispettano le ordinanze - ricorca - e che se ne fregano bellamente di tutto».



CONTAGI E DECESSI I contagi e i decessi stanno aumentando vertiginosamente ogni giorno, non solo in Italia, ma anche in Friuli Venezia-Giulia. Nella nostra regione infatti è stata che superato quota “30” nei decessi e ci sono oltre 600 contagi dovuti al Co-vid 19. «Tra pochi giorni – prosegue – appena finite le terapie ritornerò a casa a Sacile ma dovrò barricarmi dentro come tutti. Noi soggetti a fibrosi rischiamo gravi conseguenze in caso di contatto con questa epidemia. Praticamente, l’eventuale contagio - ricorda ancora Alessio - ci provocherebbe una morte certa».

LA FIBROSI CISTICA Parole forti che descrivono una realtà cruda, ma vera. La fibrosi cistica è ereditaria a causa della mutazione di un gene (la proteina Cftr) utile per regolare il funzionamento delle secrezioni. Il suo mancato funzionamento provoca il deterioramento progressivo di molti organi quali bronchi e polmoni, fino addirittura a portare all’insufficienza respiratoria, senza dimenticare le complicanze all’apparato digerente. Secondo le stime, una persona affetta da questa patologia può arrivare a quarant’anni di vita, anche se la diagnosi precoce e le terapie sempre più mirate stanno contribuendo ad aumentare la soglia.



IL TRAGITTTO DI SANTIAGO Alessio convive con il male sin dai suoi primi anni di vita. Nel 2010 ha deciso di intraprendere alcuni cammini in tutto il mondo iniziando con l’intero tragitto di Santiago di Compostela, provando poi il viaggio da Lisbona fino a Finisterre (uno dei punti più a Ovest della Spagna), oltre ad una serie di esperienze indimenticabili come il trekking in Nepal, nel campo base dell’Annapurna Circuit ad oltre 5000 metri di altitudine. Il 2020, per lui, era iniziato nel migliore dei modi. Per festeggiare il suo personale decennio in cammino, aveva deciso infatti di ripartire per Saint-Jean Pied de Port (Pirenei) e arrivare a Finisterre, percorrendo quindi l’intero cammino di Santiago: complessivamente, 840 chilometri. Un “sogno” coltivato dalla sua partenza, lo scorso 26 gennaio, e maturato fino ai 1°marzo, quando è giunto al traguardo galiziano. Poco più di un mese per festeggiare questo curioso anniversario. Finito il cammino, Alessio è rientrato in Italia, direzione ospedale di Trieste “Burlo Garofalo”, per sostenere le terapie. Fortunatamente, prima dell’allestimento della “zona rossa nazionale” e della serie di restrizioni emanante dal governo per contenere il Coronavirus. «Al momento – racconta – sono nel reparto “Fibrosi cistica” dell’ospedale ma la situazione è sotto controllo, anche perché qui è stata presa ogni precauzione possibile». Fuori dalla struttura, però, c’è il resto del mondo, tra persone che hanno compreso l’emergenza e altre che, noncuranti, continuano a non rispettare il decreto. Ultimo aggiornamento: 11:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA