Coronavirus, primo tampone negativo per Mauro Lovisa, presidente del Pordenone Calcio

PORDENONE - Buone notizie per quanto riguarda il percorso di guarigione del presidente del Pordenone Calcio, Mauro Lovisa: il patròn neroverde ha ricevuto il primo tampone negativo ed ora è in attesa del secondo. La fine dell’incubo è a un passo, dopo più di un mese dalla diagnosi della malattia. Lovisa non è mai stato ricoverato in ospedale e ha vissuto la sua degenza tra le mura di casa, nel comune di San Giorgio della Richinvelda, continuando a seguire da remoto le sorti del club neroverde. © RIPRODUZIONE RISERVATA