PORDENONE - Cassa integrazione in deroga, a due mesi dal lockdown sono centinaia i lavoratori che si trovano ancora a “reddito zero”. In diversi casi infatti il vasto mondo delle piccole attività produttive - legate in particolare al commercio al dettaglio, al terziario e ai servizi – non è nelle condizioni di anticipare l’assegno prima dell’erogazione da parte dell’Inps. E spesso – come sottolinea il segretario regionale della Fisascat-Cisl – non sta funzionando nemmeno l’intesa fatta a marzo con le banche che dovrebbero anticipare i soldi. Basta che un lavoratore, magari in passato, abbia avuto un piccolo scoperto che scatta il blocco dell’anticipo. Insomma, schiere di dipendenti di piccole e piccolissime realtà che attendono ancora l’assegno della cassa di marzo. “Due mesi senza stipendio – aggiunge il sindacalista – mettono in pesantissima difficoltà molte famiglie. Senza contare che stiamo parlando dei settori in questo momento più “fragili” e sui quali pendono i maggiori interrogativi sulle riaperture”.

GLI INVISIBILI

Tra i lavoratori in maggiore difficoltà vi sono anche gli addetti alla ristorazione scolastica e ai servizi legati alla scuola: personale fermo addirittura dall’ultima settimana di febbraio. Con il primo maggio per questi addetti termina la nona settimana di cassa. E senza una proroga – sulla quale il governo sta discutendo – non avranno più alcuna copertura. Inoltre, la cassa in deroga dovrebbe sostenere i molti dipendenti del commercio e degli esercizi pubblici che non saranno operativi fino al primo giugno. Così come i lavoratori del terziario, del turistico-alberghiero, degli studi professionali e dei servizi alla persona come i saloni di parrucchiere ed estetiste. Insomma quella “galassia” di addetti che non rientra né nella cassa-Covid prevista per l’industria (dove per marzo e aprile gli anticipi degli assegni hanno funzionato), né negli ammortizzatori ad hoc previsti per artigianato e cooperazione. “Si tratta – spiegano dalla Cisl – di fette importanti dell’economia territoriale che, per i motivi legati all’ultimo decreto Conte, sono in questo momento maggiormente penalizzati”. E lo saranno anche nelle prossime settimane vista la proroga sulle riaperture.

FUTURO A RISCHIO

Ed è proprio su questi settori che si concentrano le maggiori preoccupazioni per il futuro occupazionale degli addetti. Se ci sarà la proroga della cassa per ulteriori nove settimane si traguarderà una parte dell’estate. Ma poi? Alberghi, bar, ristoranti, studi professionali, il mondo legato ai servizi alla persona: con una ripartenza ritardata e probabilmente a rilento e scaglionata quanto riusciranno a mantenere gli attuali livelli occupazionali? Sono domande che le imprese del piccolo commercio e del terziario si stanno ponendo anche con le organizzazioni sindacali. “Per questi settori – sarà una ripartenza molto complessa. Basti pensare – aggiunge Giacomazzi che non nasconde una fortissima preoccupazione per il dopo – ai maggiori costi relativi all’adeguamento delle misure di sicurezza che sono fondamentale per garantire la salute di chi lavora. Misure che inevitabilmente comporteranno pure una minor presenza di clienti e quindi un ridotto giro d’affari. E purtroppo l’equazione tra questo e i licenziamenti è presto fatta. Se non interverranno sostegni economici per la ripartenza in sicurezza di questi comparti ci sarà una “strage” sul fronte occupazionale. Terminati gli ammortizzatori straordinari messi in campo per l’emergenza, questi torneranno a essere i settori più deboli e con meno coperture” Ultimo aggiornamento: 11:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA