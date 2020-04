Covid-19 un problema per gli italiani bloccati all'estero ormai da molte settimane e che ora chiedono di poter rientrare in Italia. A parlare è Edoardo Silva, che scrive, a nome di tutti i cittadini italiani rimasti in Argentina. E lui è argentino di nascita, ma sacilese di adozione da diversi anni, maestro di tennis conosciuto a livello internazionale per essere stato uno dei primi in Italia a promuovere il tennis per ciechi ed ora anche presidente della nazionale dell'Associazione nazionale di tennis per ciechi.

BLOCCATI IN ARGENTINA

«Siamo tantissimi e di molte città italiane, bloccati qui in Argentina - evidenzia Silva -. Io sono qui ormai da due mesi e vogliamo far conoscere la situazione che stiamo vivendo. Avendo la casa qui in Argentina non ho avuto grossi problemi economici, visti i prezzi - prosegue -: con 500 euro sono riuscito a passare i due mesi con tranquillità, ma ci sono famiglie con bambini che non hanno una loro abitazione e con i soldi che stanno terminando, non sanno cosa fare per le prossime settimane. A causa del Covid-19 i nostri voli di ritorno in Italia sono stati cancellati. Abbiamo contattato i consolati italiani in Argentina, che ci hanno messo su una lista d'attesa per un volo di rimpatrio, dicendoci che i voli che sono partiti prima del blocco sono costati tra i 70 e i 90 euro. Ci hanno anche messo a disposizione un autobus per i trasferimenti all'aeroporto di Buenos Aires, quindi ci hanno inviato le autorizzazioni per poter partire. Poi ci è stato riferito che non si poteva più procedere. Dopo un mese abbiamo avuto di nuovo dei contatti con le autorità, ci hanno detto che il costo del volo è aumentato arrivando a costare quasi 2000 euro, a cui va aggiunto il costo del trasferimento dalle diverse città in cui ci troviamo, per arrivare a Buenos Aires e questo perché l'autobus che avevano messo a disposizione, ora non è più disponibile».

SENZA PIÙ SOLDI

«Saremmo dovuti tornare un mese fa - prosegue Silva - ed essendo bloccati in Argentina abbiamo dato fondo ai nostri risparmi. Le famiglie con bambini piccoli sono diverse, ma ci sono anche persone con problemi di salute. Abbiamo inviato una lettera anche al Ministero per informare della nostra situazione perché chiediamo che ci aiutino a ricolvere questo problema. Non possiamo rimanere qui e nemmeno pagare tutti questi soldi per rientrare in Italia - aggiunge Silva -. La situazione è difficile, non abbiamo i soldi che ci vengono chieste in questo momento per tornare in Italia e inoltre un normale volo costerebbe molto meno di 2000 euro, questo é un prezzo molto gonfiato».

ABBANDONATI DAI CONSOLATI

Silva, come altri italiani, spera in una soluzione in tempi brevi. «Ma finora - si sfoga con amarezza - ci sentiamo totalmente non protetti, dal momento che i consolati hanno smesso di risponderci. Continueremo a insistere e abbiamo deciso di condividere questo nostro problema anche attraverso i media per far conoscere la reale situazione che viviamo a quante più persone possibile».

Francesco Scarabellotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA