Coronavirus, grave Cleante Zat: è stato preparatore atletico di Inter e dell'Udinese di Zico

CANEVA - Come riportato sull'edizione cartacea di oggi, la comunità di Caneva è in ansia per la positività al Coronavirus di Cleante Zat. Purtroppo le sue condizioni sono serie: è ricoverato in Terapia intensiva a Udine. Contagiata anche la moglie, che però sarebbe in condizioni migliori. Zat, nato nel 1940, ha passato tutta la vita professionale nel grande calcio. È stato preparatore atletico di Udinese, Inter, Saragozza, Venezia, Reggiana, Padova e Triestina. All'Inter ha testato i super muscoli di Rummenigge, a Udine è stato testimone privilegiato dalle magie di Zico. Ora lotta per la vita proprio a Udine, con il mondo dello sport che fa il tifo per lui.