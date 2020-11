Coronavirus, la conferma: il Fvg è zona gialla (ex verde). Bar, ristoranti e negozi restano aperti. In regione ci si potrà muovere

TRIESTE - Il Friuli Venezia Giulia è zona gialla, che a conti fatti vuol dire verde. A cambiare, infatti, è solo il colore della categoria, ma non la sostanza: la regione è stata inserita nella lista dei territori meno a rischio e quindi non subirà nessuna limitazione in più rispetto a quelle decise a livello nazionale, come ad esempio iil coprifuoco alle 22. Bar, ristoranti e negozi rimarranno aperti con l'orario attuale e non ci saranno limitazioni agli spostamenti (sino alle 22) su tutto il territorio di competenza. Sono state confermate le anticipazioni dei giorni scorsi.

Ultimo aggiornamento: 16:35

