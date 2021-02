Coronavirus in Fvg, l'indice Rt scende a 0,98: si va verso un'altra settimana in zona gialla

TRIESTE - L'indice Rt del Friuli Venezia Giulia torna sotto quota uno, ma non scende quanto ci si aspettava: il valore settimanale calcolato dalla cabina di regia è infatti di 0,98, mentre quello scorso si era stabilizzato a quota 1,03. In ogni caso è abbastanza per garantire alla regione almeno un'altra settimana in zona gialla, dal momento che tutti gli altri indicatori (contagi, incidenza, focolai e ricoveri) sono segnalati in netto calo rispetto all'ultima rilevazione.

