Coronavirus, la Ue conferma: Veneto e Friuli Venezia Giulia "rosso scuro"

Il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e l'Emilia Romagna sono state ufficialmente inserite nell'area "rosso scuro" dall'Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malatte. L'anticipazione degli scorsi giorni era corretta: l'organo tecnico ha catologato le tre regioni come ad alto rischio basandosi sul dato dell'incidenza dei contagi sui 100mila abitanti, superiore a 500 casi su 14 giorni in tutti e tre i territori.

La raccomandazione (ad oggi non vincolante) dell'Unione europea stabilisce ulteriori restrizioni agli spostamenti per i cittadini dei territori in "rosso scuro", soprattutto per i viaggi da e verso altri Paesi dell'Ue, come il tampone negativo in partenza e la quarantena all'arrivo.

La mappa si basa sulla proposta presentata dalla Commissione europea martedì scorso. Il «rosso scuro» indica le aree in cui il virus circola a livelli molto elevati, con il tasso di notifica dei casi superiore a 500 ogni 100mila persone. Secondo la mappa aggiornata, oltre che nelle regioni italiane menzionate, queste caratteristiche sono riscontrabili in quasi tutta la penisola iberica (Spagna e Portogallo), l'Irlanda, i paesi baltici, alcune zone della Francia, Olanda e Svezia, la Germania dell'Est e la Cechia.

Il Veneto

La dottoressa Francesca Russo, responsabile del dipartimento Prevenzione della Regione, oggi ha pèrecisato: «La Ue ha dovuto utilizzare un solo parametro per poter confrontare tutti i Paesi. In quel momento il Veneto aveva incidenza di 600 casi ogni 100mila abitanti, oggi è invece a 156, quattro volte più bassa». E Zaia ha ribadito: ci auguriamo che la Ue aggiorni i suoi dati

Le restrizioni

Finire in rosso scuro, secondo le linee guida della Ue, comporta l'obbligo dei residenti di eseguire un test (tampone molecolare o antigenico) per viaggiare verso altri Paesi Ue. Non solo: la proposta presentata alla Commissione prevede anche l'obbligo di quarantena all'arrivo. La Ue raccomanda di adottare le stesse misure anche per gli spostamenti interni, da una regione rosso scuro ad una in una fascia di rischio inferiore e in ogni caso raccomanda di evitare qualunque viaggio «non essenziale» «finché la situazione epidemiologica non sia migliorata considerevolmente». Le regole valgono anche per coloro che arrivano dai Paesi terzi rispetto all'Unione.

