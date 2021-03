Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio cala al 5,4%: 548 casi e 22 morti. Ricoveri sempre in salita

TRIESTE - Scende - ed è una buona notizia - il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 548 nuovi casi in regione (311 da tampone molecolare, 237 da test rapido) su 10.178 tamponi, tra rapidi e molecolari. L'incidenza dei positivi sui test è del 5,4 per cento, in netto calo rispetto a lunedì. I decessi sono 22, tre pregressi.

Ricoveri in crescita, con 620 (+9) pazienti in Area medica. Una persona in più in Terapia intensiva, reparto che conta 83 ricoveri.