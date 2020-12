Coronavirus in Fvg, il valore Rt "crolla" a 0,7. La pandemia inizia a rallentare sensbilimente, trainata da Udine e Trieste. Male Pordenone

TRIESTE - Crolla il valore Rt in Friuli Venezia Giulia: il dato sui sette giorni ora è a 9,7. Si partiva dallo 0,97 della scorsa settimana. Sono le prime anticipazioni che arrivano dal monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità. Il calo è trainato dall'abbassamento del contagio che si verifica soprattutto in provincia di Udine, Trieste e Gorizia. Più difficile, come già segnalato, la situazione in provincia di Pordenone. In calo, seppur lieve, anche il tasso di occupazione dei letti in ospedale. Scende anche il tasso di positivi sui test (tolti i casi da screening), che passa al 22 per cento. In calo anche i focolai.

Ultimo aggiornamento: 11:05

