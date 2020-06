Coronavirus in Fvg, continua il trend positivo: scendono incidenza del contagio e valore Rt

TRIESTE - L'Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute promuovono per la quarta volta consecutiva il Friuli Venezia Giulia. Sia l'incidenza del contagio sul campione di 100mila abitanti che il "famoso" Rt (il valore che misura la capacità di diffusione del virus dopo le ampie riaperture iniziate dal 4 maggio con il riavvio del sistema produttivo manifatturiero) sono in netto calo rispetto al report precedente. In particolare, l'Rt era segnalato a 0,9 una settimana fa e ora è sceso a 0,76. L'incidenza settimanale è di 2,55 casi su 100mila abitanti. Non è segnalato alcun rischio legato alla tenuta del sistema sanitario regionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA