Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio scende al 7,4%: registrati 181 casi e 23 morti, di cui sei pregressi. Ricoveri stabili

TRIESTE - Torna a scendere il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 181 nuovi casi in regione (147 da tampone molecolare, 34 da test rapido) su 2.438 tamponi, tra rapidi e molecolari. L'incidenza dei positivi sui test è del 7,4 per cento. I decessi sono 23 di cui ben sei pregressi. Sostanzialmente stabili i ricoveri, con 686 pazienti in Area medica (uno in più) e 62 in Rianimazione, anche in questo caso l'aumento è di una unità rispetto all'ultima rilevazione.

