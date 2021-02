Coronavirus in Fvg, tasso di contagio al 6,1%: 355 nuovi casi e 19 morti. Ricoveri in calo

TRIESTE - Risale leggermente il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 355 nuovi casi in regione (252 da tampone molecolare, 103 da test rapido) su 5.783 tamponi, tra rapidi e molecolari. L'incidenza dei positivi sui test è del 6,1 per cento. I decessi sono 19 di cui tre pregressi.

Tornano a scendere in modo netto i ricoveri, con 550 pazienti in Area medica (11 in meno). Leggero aumento in Rianimazione, con 64 pazienti contro i 63 di mercoledì.

