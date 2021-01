Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio risale all'8,7%: 505 nuovi casi e 13 morti. In crescita anche i ricoveri

TRIESTE - Risale il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 505 nuovi casi in regione (391 da tampone molecolare, 114 da test rapido) su 5.814 tamponi, tra rapidi e molecolari. L'incidenza dei positivi sui test è dell'8,7 per cento. In calo i decessi, 13 nelle ultime 24 ore di cui uno pregresso. In aumento i ricoveri in Area medica, con i reparti Covid che vedono un totale di 685 persone.

Le Terapie intensive accolgono invece 61 pazienti e calano di due unità.

