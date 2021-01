Coronavirus in Fvg, crolla al 4.4% il tasso di contagio: 454 casi su 10.409 test. Diciotto morti, ricoveri in crescita

TRIESTE - Crolla il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia, e tocca uno dei punti più bassi da ottobre. La Protezione civile, infatti, segnala 454 nuovi casi in regione (265 da tampone molecolare, 189 da test rapido) ma su oltre 10mila esami, per la precisione 10.409. L'incidenza dei positivi sui test è del 4,4 per cento. Diciotto vittime, di cui tre pregresse. In crescita invece i ricoveri in Area medica, con i reparti Covid che vedono dieci pazienti in più, per un totale di 691 persone. Stabili a quota 63 pazienti, invece, le Terapie intensive.

Ultimo aggiornamento: 14:51

