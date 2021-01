Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio sale all'11,8 per cento con 328 casi. In 24 ore 21 morti più tre pregressi. Crescono ancora i ricoveri

TRIESTE - Torna a crescere e arriva all'11,8 per cento sui tamponi, il contagio in Friuli Venezia Giulia. Sono stati trovati 328 nuovi casi su 2.767 tamponi, compresi quelli rapidi. In regione sono stati registrati 21 decessi, a cui vanno aggiunte tre vittime del periodo tra il 27 novembre e il 17 dicembre. Crescono ancora, anche se lievemente, i ricoveri. In Area medica sono ora ricoverati 663 pazienti (venerdì erano 647), mentre nelle Rianimazioni i posti occupati sono 63. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto 53.760. I decessi complessivamente ammontano a 1.731, con la seguente suddivisione territoriale: 460 a Trieste, 794 a Udine, 367 a Pordenone e 110 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 37.188, i clinicamente guariti salgono a 970, mentre le persone in isolamento sono 10.967.

Ultimo aggiornamento: 17:11

