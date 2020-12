Coronavirus in Fvg, torna a crescere il contagio: 1.147 casi. In 24 ore 15 morti e salgono anche i ricoveri. Virus all'Umberto I di Pordenone

TRIESTE - Sale all'11.4 per cento sui tamponi il contagio in Friuli Venezia Giulia. Sono stati trovati 1.147 nuovi casi su 9.966 tamponi, compresi quelli rapidi. In regione sono stati registrati 15 decessi, senza vittime pregresse. Tornano a crescere anche i ricoveri, dopo un giorno in cui l'occupazione dei posti letto era stata in discesa. In Area medica sono ora ricoverati 645 pazienti (mercoledì erano 641), mentre nelle Rianimazioni i posti occupati sono 62, in crescita di tre unità. Il contagio è entrato anche alla casa di riposo Umberto I di Pordenone, sino ad oggi risparmiata dal virus. Si segnalano già sette ospiti positivi, al momento asintomatici.

Ultimo aggiornamento: 15:42

