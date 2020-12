Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio al 10,5%: in 24 ore 272 casi e 18 morti, preoccupante aumento dei ricoveri

Scende al 10,5 per cento sui tamponi il contagio in Friuli Venezia Giulia. La rilevazione fa riferimento ai test effettuati materialmente il 27 dicembre. Sono stati trovati 272 nuovi casi su 2.571 tamponi, compresi quelli rapidi. In regione sono stati registrati 18 decessi, a cui però vanno aggiunte nove altre vittime relative ai giorni precedenti.

Tornano a crescere in modo preoccupante i ricoveri in ospedale. In Area medica sono ora ricoverati 645 pazienti (erano 572 solo a Natale), mentre nelle Rianimazioni i posti occupati sono 56, due in meno rispetto al giorno precedente.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto 49.140. I decessi complessivamente ammontano a 1.591, con la seguente suddivisione territoriale: 440 a Trieste, 719 a Udine, 332 a Pordenone e 100 a Gorizia. I totalmente guariti sono 33.447, i clinicamente guariti 704, mentre le persone in isolamento sono diminuite raggiungendo quota 11.411.

Ultimo aggiornamento: 17:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA