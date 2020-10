Coronavirus in Fvg, cala il contagio (38 casi) ma aumentano i ricoveri: in Rianimazione anche una 28enne

TRIESTE - Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.423. Salgono a 10 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 27 i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati decessi, quindi la cifra complessiva rimane 356. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 38 nuovi contagi. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.610: 1.872 a Trieste, 1.910 a Udine, 1.214 a Pordenone e 587 a Gorizia, alle quali si aggiungono 27 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.831, i clinicamente guariti sono 19 e le persone in isolamento 1.367. I deceduti sono a 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e 9 a Gorizia. Nel dettaglio dei casi, per quel che riguarda le terapie intensive si registra il ricovero di una giovane operatrice sanitaria di 28 anni e tre accettazioni dirette che riguardano altrettante persone rispettivamente di 79, 70 e 66 anni. In riferimento alle nuove positività rilevate, relativamente all'area scolastica si segnala il caso di un insegnante dell'Istituto comprensivo di Porcia e di un ricercatore dell'Area Science Park di Trieste. Infine, sul fronte degli operatori sanitari sono risultati positivi al Covid un infermiere del reparto di Pediatria dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento e un operatore della residenza per anziani di San Quirino.

