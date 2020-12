Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio scende al 7,2 per cento. Trovati 831 casi su 11.435 test. Quindici morti, calano i ricoveri

TRIESTE - Scende al 7,2 per cento sui tamponi il contagio in Friuli Venezia Giulia. Sono stati trovati 831 nuovi casi, e l'aumento è figlio dell'impennata dei test, che in 24 ore sono stati 11.435. Sfiorato il record giornaliero di esami. In regione sono stati registrati 15 decessi, sette dei quali in provincia di Pordenone. Più deciso, rispetto agli scorsi giorni, il calo dei ricoveri in ospedale. In Area medica sono ora ricoverati 582 pazienti (mercoledì erano 595, mentre nelle Rianimazioni i posti occupati sono 56, dato stabile rispetto alla penultima rilevazione. Sono 160 le persone che sono uscite dall'isolamento, poco meno di mille i guariti in 24 ore. Si abbassa, quindi, anche la quota degli attualmente positivi.

