Coronavirus in Fvg, contagio all'9,2 per cento: 658 casi in 24 ore. Otto ricoveri in più, intensive stabili. Ventuno morti in regione

TRIESTE - Il tasso di contagio in Fvg risale al 9,2 per cento sui tamponi. Oggi, domenica 20 dicembre, sono stati rilevati 658 casi di Coronavirus in tutta la regione. I test, compresi quelli rapidi, sono stati 7.137. In lieve aumento i ricoveri in ospedale (in Area medica) che hanno visto una crescita di otto unità a fronte del deciso calo dei giorni scorsi. Stabile invece il tasso di occupazione delle Rianimazioni, che continuano a ospitare 55 pazienti. Di nuovo in rialzo il bilancio delle vittime: i morti causati (anche) dal Covid nelle ultime 24 ore sono stati 21.

