Coronavirus in Fvg, contagio all'8,1 per cento. Oggi 974 casi (compresi i test rapidi) e nove morti. Ricoveri in calo ormai da cinque giorni

TRIESTE - La percentuale sui tamponi, compresi i test antigenici rapidi, resta abbondantemente al di sotto del 10 per cento: per la precisione a quota 8,1. Nelle ultime 24 ore in Fvg sono stati trovati 974 nuovi contagi (di cui 124 figli di test antigenici rapidi) a fronte però di 11.921 esami, ancora una volta compresi quelli rapidi. Si tratta del record di test in 24 ore. In calo il numero delle vittime: nove nelle ultime 24 ore in tutta la regione. E i ricoveri continuano a scendere: in Area medica sono ospitate 594 persone. Giù anche le intensive, che accolgono 55 pazienti. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 44.533, di cui: 9.462 a Trieste, 19.812 a Udine, 9.445 a Pordenone e 5.269 a Gorizia, alle quali si aggiungono 545 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.127. I decessi complessivamente ammontano a 1.408, con la seguente suddivisione territoriale: 420 a Trieste, 612 a Udine, 287 a Pordenone e 89 a Gorizia. I totalmente guariti sono 28.998 mentre i clinicamente guariti 647, mentre le persone in isolamento risultano essere 12.831.

Ultimo aggiornamento: 16:48

