Coronavirus in Fvg, tasso di contagio all'8 per cento con 779 casi. Netto calo dei ricoveri sulle 24 ore. Quaranta morti, ma 10 pregressi

TRIESTE - Il contagio in Friuli Venezia Giulia conferma la tendenza alla discesa e si manitene molto al di sotto delle percentuali registrate negli ultimi giorni. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati trovati 779 casi positivi in regione su 9.594 tamponi effettuati, pari all'8,1 per cento. Ancora alto il numero delle vittime: quaranta quelle comunicate dalla Regione, anche se xx sono decessi avvenuti nei giorni passati. Nelle ultime 24 ore, quindi, le vittime sono XX. Una notizia molto incoraggiante arriva dai reparti degli ospedali: i ricoveri fanno registrare un netto calo. In Area medica ci sono venti pazienti in meno (è il dato migliore da settimane), mentre sono due i letti occupati in meno in Rianimazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA