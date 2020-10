Coronavirus in Fvg, cala il contagio con 136 nuovi casi. Due morti: uno a Casa Serena e l'altro a Codroipo. Infettato un neonato

TRIESTE - Oggi sono stati rilevati 136 nuovi contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Due sono i decessi registrati: un uomo a Udine (nato nel 1954) e un altro a Pordenone (da residenza per anziani, nato nel 1943). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 5.928, di cui: 1.980 a Trieste, 2.037 a Udine, 1.261 a Pordenone e 621 a Gorizia, alle quali si aggiungono 29 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 1.672. Restano stabili a 11 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 32 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 358, con le seguente suddivisione territoriale: 198 a Trieste, 78 a Udine, 73 a Pordenone e 9 a Gorizia. I totalmente guariti sono 3.898, i clinicamente guariti 25 e le persone in isolamento 1.604. Nel dettaglio dei casi, per quel che riguarda le scuole si registrano due positività al Covid nell'Istituto Deganutti di Udine e altre due collegate al focolaio della scuola elementare di Moruzzo. In ambito sanitario nell'Azienda Giuliano-Isontina sono stati rilevati i casi di tre infermieri e di un tecnico, mentre un infermiere è risultato positivo nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Inoltre da registrare la positività al tampone di un medico dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Infine, tra i casi odierni, 18 sono minori. Tra questi un neonato (focolaio familiare di Valvasone Arzene). In considerazione dell’evolversi dello stato emergenziale legato al Covid 19, l’Ufficio Affari Generali del Comando Forze Operative Nord di Padova ha sospeso fino a nuovo ordine l’impiego di musiche d’ordinanza. L’esibizione della Fanfara della Brigata Julia prevista per lunedì 19 ottobre nelle vie del centro di Udine è pertanto annullata.

Ultimo aggiornamento: 18:35

