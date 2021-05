Coronavirus in Friuli Venezia Giulia: il bollettino di oggi, sabato 8 maggio 2021.

La Protezione civile segnala 90 casi su oltre 5mila test, per un tasso crollato all'1,1%. Sono 20 i nuovi contagi in provincia di Pordenone.

Ricoveri nelle Medicine in discesa, con 157 pazienti (18 in meno). In calo anche le Intensive, che ora accolgono 21 persone, sette in meno.