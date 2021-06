Situazione coronavirus in Friuli Venezia Giulia: il bollettino di oggi, lunedì 7 giugno 2021. La protezione civile segnala solo 10 casi su meno di 2mila test, per un tasso allo 0,7%. Zero contagi in provincia di Pordenone. Nessun morto nelle ultime 24 ore. Ricoveri stabili con 28 pazienti. Due ricoveri nelle terapie intensive.