Coronavirus in Fvg: 112 casi, ma i dati sono parziali. Sei morti, ricoveri stabili

Coronavirus in Friuli Venezia Giulia: il bollettino di oggi, mercoledì 28 aprile 2021.

La Protezione civile segnala 112 casi su oltre 4mila test, per un tasso del 2,3%. Ma in una nota la Regione ha spiegato che si tratta di dati parziali, dal momento che un problema informatico ha causato un invio non completo del report.

I decessi sono stati sei, uno pregresso. Ricoveri nelle medicine in discesa, con tre pazienti in meno, per un totale di 264. Intensive stabili a 32 pazienti.