Coronavirus in Friuli Venezia Giulia: il bollettino di oggi, lunedì 26 aprile 2021.

Resta molto basso il tasso di contagio in regione. La Protezione civile, infatti, segnala 100 casi su oltre tremila test. L'incidenza dei positivi sui test è del 3,3 per cento. I decessi sono stati sette. Ricoveri nelle medicine con quattro pazienti in più, per un totale di 286. Intensive stabili a 37 pazienti.