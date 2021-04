Covid in Fvg, il tasso di contagio scende al 3,5%: 63 casi e 16 morti. In ospedale il consigliere regionale Bidoli

Scende ì il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 63 nuovi casi in regione su 1.793 tamponi, tra rapidi e molecolari. L'incidenza dei positivi sui test è del 3,5 per cento. I decessi sono 16, due pregressi.

Ricoveri nelle Medicine in salita, con 604 (+12) pazienti in Area medica. Cinque pazienti in meno in Terapia intensiva, reparto che conta 81 ricoveri.

Il consigliere regionale pordenonese Giampaolo Bidoli, del Patto per l'Autonomia, è ricoverato in ospedale nel capoluogo della Destra Tagliamento a causa del Covid.