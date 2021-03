Coronavirus in Fvg, tasso di contagio in calo al 7,6%: 910 casi e 21 morti. Ricoveri stabili

TRIESTE - Cala leggermente il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 910 nuovi casi in regione (593 da tampone molecolare, 317 da test rapido) su 11.919 tamponi, tra rapidi e molecolari. L'incidenza dei positivi sui test è del 7,6 per cento. I decessi sono 21, uno pregresso.

Ricoveri stabili, con 547 (+2) pazienti in Area medica. Stesse persone in Terapia intensiva, reparto che conta 77 ricoveri.

I DETTAGLI

I decessi complessivamente ammontano a 3.097, con la seguente suddivisione territoriale: 680 a Trieste, 1.589 a Udine, 618 a Pordenone e 210 a Gorizia. I totalmente guariti sono 68.453, i clinicamente guariti 2.758, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 15.239. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 90.171 persone con la seguente suddivisione territoriale: 16.705 a Trieste, 43.307 a Udine, 18.290 a Pordenone, 10.865 a Gorizia e 1.004 da fuori regione.