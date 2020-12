Coronavirus in Fvg, 884 contagi su 9.113 tamponi. Il tasso resta stabile. Ventotto morti, crescono i ricoveri ma calano le Intensive

TRIESTE - Oggi, sabato 11 dicembre, in Fvg sono stati rilevati 884 nuovi contagi (416 a Udine e 308 a Pordenone, le due province più colpite) su 9.113 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Cala leggermente il tasso di contagio sui tamponi, passato dal 9,9 al 9,7 per cento. Sono ancora 28 le vittime (11 pregresse), con la maggiore concentrazione in provincia di Udine. In calo le Terapie intensive, che ora accolgono 59 pazienti. In crescita, dopo due giorni, i ricoveri in Area medica, che passano a 654. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 39.516, di cui: 8.739 a Trieste, 17.412 a Udine, 8.144 a Pordenone e 4.731 a Gorizia, alle quali si aggiungono 490 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.886. I decessi complessivamente ammontano a 1.215, con la seguente suddivisione territoriale: 388 a Trieste, 512 a Udine, 246 a Pordenone e 69 a Gorizia. I totalmente guariti sono 23.415, i clinicamente guariti 531 e le persone in isolamento 13.642.

Ultimo aggiornamento: 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA